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В Днипре в результате взрыва гранаты двое мужчин получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба областной полиции.

Событие произошло 6 сентября около 18:00 возле одного из домов по улице Баженова. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин.

По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Продолжается следствие.
ForUm

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