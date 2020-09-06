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Президент Владимир Зеленский заявил, что есть задача сделать Харьков украинской Кремниевой долиной — центром IT-индустрии в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, город собираются сделать столицей оборонной промышленности.

«Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной», — заявил президент.

 

Кремниевая долина — территория в американском штате Калифорния, где расположены штаб-квартиры многих компаний и международных корпораций, в частности Apple, Facebook и Google.
ForUm

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