Президент Владимир Зеленский заявил, что есть задача сделать Харьков украинской Кремниевой долиной — центром IT-индустрии в Украине.
Об этом он написал в своем Telegram.
Кроме того, город собираются сделать столицей оборонной промышленности.
«Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной», — заявил президент.
Кремниевая долина — территория в американском штате Калифорния, где расположены штаб-квартиры многих компаний и международных корпораций, в частности Apple, Facebook и Google.
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