Президент Владимир Зеленский заявил, что есть задача сделать Харьков украинской Кремниевой долиной — центром IT-индустрии в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, город собираются сделать столицей оборонной промышленности.

«Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной», — заявил президент.

Кремниевая долина — территория в американском штате Калифорния, где расположены штаб-квартиры многих компаний и международных корпораций, в частности Apple, Facebook и Google.