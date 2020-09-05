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Официальный Киев собирает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявлений лидера "ДНР" Дениса Пушилина. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Зеркало недели.

"Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - сказал он.

Украина будет пытаться предотвратить обстрелы, если же они произойдут, то это станет вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня на Донбассе, подчеркнул глава МИД.

Ранее Пушилин написал в своем телеграм-канале, что приказал уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе поселка Шумы. 

Напомним, Трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых КПВВ.
ForUm

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