Украина жестко будет реагировать на недружественные действия белорусских властей, а не на слова, хотя они будут получать надлежащий ответ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, сообщает Укринформ.

«Мы будем жестко реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси ... Посла Беларуси мы вчера не вызвали ... На каждую риторику будет ответ словесный, а на каждое действие будет уже ответ действенный. Например, когда Беларусь отдала «вагнеревцев» России, это было ключевым моментом для принятия мной решения о вызове посла (Украины - ред.) на консультации, а уже те недружественные заявления, которые звучали, были дополнительными аргументами, но не основным аргументом. Поэтому на слова будем реагировать словами, а на действия будем реагировать действиями», - сказал Кулеба.

Министр сообщил, что посол Украины в Беларуси Игорь Кизим до сих пор находится на консультациях в Киеве и на этой неделе участвовал в совещании по поводу отношений с Беларусью в Верховной Раде Украины.

Кулеба также отметил, что заявления белорусской стороны создают крайне негативный фон для отношений, поскольку они абсолютно не соответствуют действительности.

«Особенно неприятно, что в то время как Российская Федерация осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Беларуси, но при этом белорусская сторона, наши партнеры, обвиняют Украину в том, чего она не делает. В то же время это делает сейчас в Беларуси Россия», - констатировал дипломат.

По его словам, украинская сторона понимает, что эта риторика и в дальнейшем будет продолжаться. В то же время он подчеркнул, что Украина должна подходить к белорусскому кризису исключительно с точки зрения своих национальных интересов.

«Это, во-первых, национальная безопасность, во-вторых - защита граждан Украины на территории Беларуси, и, в-третьих, защита наших экономических интересов в отношениях с Беларусью. Рассматривать ситуацию всегда нужно комплексно. Не нужно метаться, дергаться на каждое слово, потому что ведется очень сложная игра, и мы должны в этой игре минимизировать негативные последствия для Украины», - резюмировал глава МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае продолжения недружественных действий со стороны Беларуси Украина готова жестко ответить.

17 августа он отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизиму для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию в соседней стране.

28 августа Кулеба заявил, что Украина остановила подготовку и проведение всех официальных встреч с Беларусью в связи с напряженной ситуацией в соседней стране.