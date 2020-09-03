Москва и Минск достигли прогресса относительно будущего союзного государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Интерфакс.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», - сказал Мишустин.

По его словам, стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности. «Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня», - добавил председатель правительства РФ.