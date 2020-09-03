Судебная реформа и реформа правоохранительных органов, проведенные в Украине во времена президентства Петра Порошенко, не состоялись. Реформы были сделаны со многими ошибками и привели к путанице.

Об этом говорили международные и украинские эксперты во время международной конференции, которая состоялась в среду в Киеве, пишет УНИАН.

«Учреждения, которые создали в результате различных реформ, такие как НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура, Агентство по предотвращению коррупции, Высший антикоррупционный суд и новые органы, созданные по судебной реформе, имеют различные проблемы. Они парализуют друг друга, конфликтуют, становятся на пути друг друга», - отметил Вилли Форте, основатель организации «Права человека без границ».

Украинские депутаты, которые принимали участие в разговоре, преимущественно поддержали это мнение.

«Европейские политики соглашаются с тем, что судебная реформа у нас не состоялась, поэтому надо вообще проверить ее эффективность», - отметила народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции с Европейским Союзом Мария Мезенцева.

Ее коллега, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин в свою очередь считает, что недоверие к судебной системе вызвано непонятной судебной реформой. Решением этой проблемы, по его мнению, может быть создание неизменной модели судебной системы.

В свою очередь экс-глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко выделил другую проблему судебной реформы – процедура формирования судов.

«В судебной системе снизилась доверие к суду. Судьи стали зависимы от способа формирования, поскольку процедура очень громоздкая... к судебной системе не всегда попадают люди с высокими морально ценностными ориентирами», - считает он.

Одним из главных тезисов, который насквозь проходил через всю дискуссию, была потребность в создании конкретной модели судебной реформы. Ведь за последние 10 лет украинцы так и не дождались четкой модели реформирования. Так же стороны договорились создать рабочую группу по решению вопросов, которые поднимались во время разговора.

Международная конференция «Диалог о правосудии - 2» состоялась 2 сентября во КВЦ «Парковый» по инициативе Института демократии и развития «PolitA» и «Судебно-юридической газеты». Это дискуссия высокого уровня - в ней приняли участие более 30 участников, среди которых народные депутаты Украины, судьи высших судебных инстанций, ведущие юристы, евродепутаты и специалисты из Европы, США, Израиля.

Обсуждение активно проходило 2 часа0. За это время произошло полемика по различным аспектам судебной реформы.

Указанная конференция является уже вторым подобным мероприятием между Украиной и Европейским Союзом, где обсуждаются проблемы судопроизводства и европейские депутаты и эксперты обмениваются опытом и мнениями с украинскими коллегами и судьями.

Стоит отметить, что на этот раз была предпринята попытка сорвать конференцию, из-за чего некоторые иностранные гости, которые должны были присоединиться к разговору онлайн, не смогли этого сделать.

Сразу после начала конференции поступило анонимное сообщение о минировании здания КВЦ «Парковый». Все присутствующие вынуждены были покинуть помещение и ждать на улице, пока работники правоохранительных органов проверят здание. Также за день до конференции представители отдельных общественных организаций попытались провести массированную кампанию по дезинформации, пытаясь помешать налаживанию конструктивного диалога между украинскими и европейскими специалистами.

Несмотря на это, общение все же произошло. Данный факт, по мнению организаторов, свидетельствует о заинтересованности европейских специалистов в области права в ведении диалога с украинскими коллегами.