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За прошедшие сутки, 2 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неприцельно выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет.

С начала текущих суток, 3 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. Впрочем защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
ForUm

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