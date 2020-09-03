За прошедшие сутки, 2 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неприцельно выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет.

С начала текущих суток, 3 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. Впрочем защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.