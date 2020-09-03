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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет резонансные заявления первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, сообщает «Европейская правда».

«Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю», - написал Кулеба.

Министр также отметил, что исключает проведение выборов на Донбассе без контроля Украины над границей. «Не представляю выборов с дырявой границей», - отметил Кулеба.

Он также отметил, что международные партнеры не обращались к Украине с просьбой объяснить свою официальную позицию после резонансного интервью Фокина.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.
ForUm

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