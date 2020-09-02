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Сегодня в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции в рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования переговорного процесса, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

«Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года. Украинская сторона неоднократно проявляла конструктивную позицию», – говорится в сообщении.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Впрочем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение.

Кравчук призвал участников консультаций не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей по участкам разминирования и участкам разведения сил и средств к рассмотрению Верховной Радой его обращения о соответствии постановления о назначении местных выборов положениям Минских договоренностей. По его словам, рассмотрение соответствующего вопроса украинским парламентом предусматривает ряд процедур, выполнение которых требует времени.

Украинская делегация не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и президента Украины.

«ТКГ не правомочны оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ», - отметил Кравчук.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на последнем заседании ТКГ РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.
ForUm

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