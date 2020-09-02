Кабинет Министров Украины на очередном заседании 2 сентября принял решения, направленные на развитие национального агропромышленного комплекса, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство начинает унифицировать нормативную базу для экологически безопасного орошения, полива и водоотведения.

«Наши аграрии и фермеры обращались постоянно к правительству с просьбой о создании эффективной системы строительства оросительных проектов. Поэтому на следующий год мы запланировали расширить программу «Большая стройка» именно на создание оросительных систем в южных областях Украины», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, такие системы должны увеличить урожайность и обезопасить аграриев от неблагоприятных погодных условий.

Также во время заседания Правительство одобрило проект закона, который предусматривает изменения в законодательство в части поддержки фермерских хозяйств.

«Среди основных новаций, которые мы предлагаем - законодательно признать приоритетность государственной поддержки фермерскому хозяйству, председатель которого имеет возраст до 35 лет. Потому что у нас сейчас больше 30 тыс. активных фермерских хозяйств и только около 500 из них возглавляют молодые люди», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что количество таких хозяйств должно вырасти минимум вдвое в ближайшие годы, и государство должно им активно помогать.

«Также мы предлагаем четкое нормирование состава земельных участков фермерских хозяйств и перечень получателей помощи, что позволит увеличить количество получателей государственной поддержки, в частности на тех хозяев, которые арендуют земли», - отметил премьер-министр.