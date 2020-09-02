Президент Владимир Зеленский не увидел в Харьковской области такого масштаба незаконной вырубки лесов, как это было год назад.

Правоохранители заявляют о прекращении масштабных вырубок в регионе, рассказал глава государства во время общения со СМИ на Харьковщине, сообщает Укринформ.

«Когда я прилетел год назад по поводу вырубки леса, что я увидел?! Я увидел вырубку, действующую вырубку, мы отправили правоохранителей, как только они не допускали различные бандитские группировки туда, мы остановили эти процессы. Мало того, мы видели, как по области ехали машины, вывозили лес. Я этого сейчас не вижу. От правоохранителей я получаю информацию, что в принципе масштабные вырубки леса в Харьковской области прекращены», - заверил Зеленский.

Как сообщалось, в июле 2019 года Президент Владимир Зеленский на вертолете осмотрел масштабы незаконной вырубки лесов в Харьковской области и провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в местном лесничестве.