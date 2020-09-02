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Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» по обеспечению надлежащих условий работы временных следственных и временных специальных комиссий ВРУ» предусмотрено, что работу временной следственной комиссии и временной специальной комиссии могут обеспечивать специалисты из числа сотрудников правоохранительных органов, Аппарата Верховной Рады Украины, работники органов государственной власти, других государственных органов, привлеченных или командированных для обеспечения работы следственной комиссии, специальной комиссии с согласия руководителей органов государственной власти, других государственных органов и/или специалистов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе аппарата парламента.

Кроме этого установлено, что со специалистами (в количестве не более 3 человек), привлекаемых для обеспечения работы следственной комиссии и специальной комиссии, составляются гражданско-правовые договоры.

Оплата работы, выполненной по гражданско-правовым договорам, должна проводиться исключительно за счет и в пределах средств, предусмотренных сметой Верховной Рады Украины на осуществление законотворческой деятельности.

Также в заключительных положениях закона предусмотрено, что временные следственные и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины, образованные до вступления в силу настоящего Закона и не приняли решений относительно предложений о привлечении специалистов для обеспечения работы соответствующих комиссий, могут подать соответствующие предложения в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу данного закона.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Проект закона зарегистрирован под № 3681.
ForUm

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