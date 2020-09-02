1 сентября курсант набора 2020 Максим Хоровский погиб в результате неосторожного обращения с оружием, сообщил Житомирский военный институт им. С.П. Королева.
Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.
Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта.
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