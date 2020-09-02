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За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, в районе Водяного зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета, и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.  

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
ForUm

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