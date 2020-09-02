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Социальная сеть Facebook сообщила об удалении ряда учетных записей, связанных с российской «фабрикой троллей», из-за участия в иностранных кампаниях влияния.

Об этом пишет Голос Америки.

Учетные записи действовали под руководством российского «Агентства интернет-исследований», также известного как «фабрика троллей». Компания также указала удаление сети учетных записей в Instagram, связанных с компанией по стратегическим коммуникациям CLS Strategies, которая базируется в США.

Всего компания удалила 13 пользовательских аккаунтов и две страницы. В Facebook сообщили, что около 14 тысяч пользователей соцсети подписались на минимум одну из страниц кампании.

Отмечается, что учетные записи перенаправили пользователей соцсети на сайт Peace Data, который специализируется на международных событиях.

Действие этого проекта распространялась на США, Великобританию, Алжир, Египет, страны Ближнего Востока и Африки.

Причиной внимания компании к деятельности сети стало сообщение от Федерального бюро расследований США.

«Хотя фейковая сеть и сайт не достигли столь же значительной аудитории, как кампании этой российской группы в 2016-м году, эта компания смогла сделать что-то новое: россияне наняли реальных американцев для написания контента для сайта. Фейковый сайт Peace Data также использовал ботов и генерируемые компьютером изображения, чтобы создать подобие реальной новостной организации», - отмечают в издании The New York Times.
ForUm

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