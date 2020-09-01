Возведение душевой кабины начинается с «основы» – выбора душевого поддона.
При выборе душевого поддона следует обратить внимание на некоторые факторы, которые играют важную роль в этом процессе.
Первое, это размер и форма поддона. Стандартные размеры душевого поддона:
80х80, 90х90, 100х100, 120х80. При желании, можно подобрать душевой поддон нестандартного размера, например, 100х80, 110х80, 110х90, 120х90 и т.д.
Разнообразие форм душевых поддонов сейчас поражает: это может быть квадрат или прямоугольник, пятиугольная или полукруглая форма (четверть круга), асимметричная с закруглением.
Кроме этих базовых характеристик, важную роль играет высота поддона, особенно, если у вас уже выведена канализация. В таком случае при выборе поддона необходима консультация сантехника, который подберет высоту поддона в зависимости от технических характеристик канализации. Такая консультация необходима во избежание возможных ситуаций по плохому уходу воды.
По высоте поддоны бывают самые разные: от 5 до 50 см.
В зависимости от материала, душевые поддоны бывают: акриловые, металлические, керамические, каменные.
Самым неприхотливым и достаточно недорогим считается поддон из акрила.
Акрил – это легкий, достаточно крепкий и износостойкий материал. Поверхность у такого поддона гладкая, но не скользкая. Акриловый поддон можно изготовить практически в любой форме и размере, поэтому такой материал славится своей универсальностью. Немаловажно, что акриловые душевые поддоны поддаются реставрации в случае повреждения.
Металлические душевые поддоны, как правило, изготавливают из стали или чугуна, покрытых эмалью. Сталь и чугун славятся своей долговечностью, но на эмалированной поверхности отчетливо видны царапины и сколы. Стальной поддон считается достаточно «шумным», так как при падении воды он издает громкий звук.
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