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Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в понедельник обратился с письмом к председателю Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, выразив решительный протест против открытия в Гуте Пеняцкой на Львовщине мемориальной доски с надписью «бандиты из Армии Крайовой».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польское издание Onet.

Об установлении мемориальной доски украинцам, погибшим в Гуте Пеняцкой, стало известно из публикаций Червоноградской городской организации ВО «Свобода» в Facebook.

В одной из публикаций, в частности, цитируется военный капеллан Михаил Гредиль, который утверждает, что «мы слишком толерантны к своим врагам».

Посол Польши в своем письме к Прокопец выразил «решительный протест» и возмущение действиями «Свободы» и подчеркнул, что ожидает немедленных шагов по «прекращению на территории, являющейся в подчинение Бродовский райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия».

Посол спросил главу Бродовской РГА, давало ли подчиненное ей ведомство разрешение на установку этого памятника, «в частности, с обманчивой и оскорбительной табличкой».

«Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским», - заявил посол Польши.
ForUm

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