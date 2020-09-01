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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с началом нового учебного года. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Поздравляю с началом нового учебного года преподавателей и студентов, учителей и школьников, воспитателей и дошкольников! И, конечно, всех родителей», – отметил он.

По словам президента, этот год – особенный. «К традиционному утреннему «возьми «сменку» добавляется «возьми маску». Кроме знакомого «не выкрикивайте - поднимайте руки», говорят «не забывайте и дезинфицируйте руки». А на смену легендарному «не бегайте по коридорам» приходит «пожалуйста, держите дистанцию», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что безопасные условия во время обучения - главный приоритет. «Мы верим, что и педагоги, и родители, и все остальные, касающиеся образовательного процесса будут ответственными. Мы должны адаптироваться к ситуации, когда и знания, и здоровье являются важны», – отметил он.

«Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6. Верю, что тысячи украинских первоклассников, которые сегодня переступили порог школы, станут в будущем надежной опорой и залогом успешной и процветающей независимой Украины. Верю, что будущие бакалавры, специалисты и магистры уже через год присоединятся к общему построениь такого государства. Всех с Днем знаний!» – сказано в поздравлении

Напомним, сегодня, 1 сентября, в украинские школы пошли более 428 тысяч первоклассников.
ForUm

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