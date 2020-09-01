также в разделеОбщество
Узник Кремля Шумков объявил голодовку
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении 5
Банки обязали указывать правдивую информацию о кредитах и депозитах 13
Суд удовлетворили ходатайство адвокатов Стерненко об отводе коллегии судей 11
Премьер спрогнозировал, когда могут открыть границу для иностранцев 32
В школы Украины пошли более 428 тысяч первоклассников 28
Зеленский наградил троих подростков, спасших тонувшую женщину 17
Шмыгаль прогнозирует стремительный рост числа больных COVID-19 32
В Минздраве рассказали, какая судьба ожидает украинские психбольницы 39
Во львовском вузе разоблачили нарколабораторию 11
Шмыгаль: Родители могут сами выбирать формы обучения для детей 11
Почему у автомобиля повышается расход топлива 34
В Украине зафиксировано 2088 новых случаев COVID-19 12
В Минздраве сообщили, когда в Украине может появиться вакцина против коронавируса 18
МВД: В Минюсте подтвердили объективность судебных экспертиз по делу Кузьменко 12
Минздрав подготовил более 36 тысяч коек для больных COVID-19 10
31 августа. Картина дня 13
Словакия изменила порядок въезда для украинцев 24

Единый электронный билет SmartTicket для проезда в транспорте уже в сентябре 2020 года можно будет приобрести для проезда на поездах дальнего следования и метро в Киеве.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, продажа единого электронного билета SmartTicket будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

Министр отметил, что кроме Киева внедрением SmartTicket также заинтересовались в Мариуполе, Харькове и во Львовской облгосадминистрации.

Также Криклий сообщил, что сейчас ведутся работы по подключению к системе перевозчиков: украинской авиакомпании SkyUp и автобусного перевозчика Gunsel.

«В дальнейшем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет», - подчеркнул он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги