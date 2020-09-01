Единый электронный билет SmartTicket для проезда в транспорте уже в сентябре 2020 года можно будет приобрести для проезда на поездах дальнего следования и метро в Киеве.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, продажа единого электронного билета SmartTicket будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

Министр отметил, что кроме Киева внедрением SmartTicket также заинтересовались в Мариуполе, Харькове и во Львовской облгосадминистрации.

Также Криклий сообщил, что сейчас ведутся работы по подключению к системе перевозчиков: украинской авиакомпании SkyUp и автобусного перевозчика Gunsel.

«В дальнейшем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет», - подчеркнул он.