Во Львове полиция разоблачила группу лиц, обустроивших в одном из львовских университетов нарколабораторию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

«Цинизм местных дельцов впечатляет. Разоблачили группу лиц, организовавших в львовском учебном заведении не что иное, как ... нарколабораторию», – написала она

По версии следствия, речь идет о 4 львовянах: организаторе - совладельце львовского кальян-бара, заведующем лабораторией одного из львовских вузов (химике, который изготавливал наркотическое средство), работнике кальян-бара (соорганизаторе, администраторе сайта), работнике кальян-бара (фасовщике и распространителе).

Диденко отметила, что за один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика метадон. «Это при том, что доза 1 г на «черном рынке» составляет от 600 грн. Лаборатория по изготовлению метадона задокументирована впервые», – подчеркнула она.

Диденко напомнила, метадон – полусинтетическое наркотическое средство, котрое запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности. Сами дельцы его не употребляют.

«Сбывался «товар» через специально созданный интернет-магазин. Фигуранты присылали наркотики по почте, получив перед этим предоплату на банковские счета. Сейчас задокументировано изготовление для сбыта метадона весом почти 3 кг и «ценой» более 1,8 млн грн. Сегодня они задержаны при реализации еще более 1 кг цене около 700 тыс. грн. Дельцы распространяли его по всей Львовщине, а их покупателями были наркозависимые лица, которые заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм. Сейчас готовим подозрения с предварительной правовой квалификацией ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения», –подытожила она.