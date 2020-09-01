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В настоящее время нет предпосылок для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса с точки зрения безопасности. Об этом первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил на брифинге, комментируя возможность проведения местных выборов уже в октябре на неконтролируемых территориях, сообщает УНИАН.

«Относительно постановления о назначении местных выборов на 25 октября, то пока что нет предпосылок для проведения выборов безопасности», - сказал Корниенко.

Комментируя это постановление, он отметил, что сейчас ведется диалог с главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком. «В принципе, диалог налажен с (вице-премьер-министром Алексеем) Резниковым и с (главой Комитета ВР по вопросам правовой политики Андреем) Костиной – они все члены ТКГ», - сказал Корниенко.

По его словам, создана неформальная группа, которая в ближайшее время может быть формализована и в которую войдут представители 4 парламентских комитетов, в частности Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комитета по вопросам правовой политики, Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как отметил Корниенко, нарабатываются проекты возможных решений относительно законодательства, о котором говорится в Минских соглашениях.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на последнем заседании ТКГ РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало Минским соглашениям.
ForUm

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