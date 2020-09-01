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Латвия, Литва и Эстония достигли согласия относительно того, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце.

Как сообщает эстонский ERR, об этом накануне договорились министры энергетики трех стран, пишет «Европейская правда».

Согласно договору, страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификатов о происхождении электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использовать остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии.

Торговля электроэнергией между Литвой и российским Калининградом продолжится в текущем объеме.

В целом объемы торговли электроэнергией между странами Балтии и третьими странами могут сократиться вдвое.

Также договорились о введении тарифа на использование общей инфраструктуры. Это должно произойти в конце первого квартала 2021 - до тех пор Латвия и Литва должны принять необходимое законодательство (в Эстонии оно уже действует).

Новые договоренности будут действовать до конца 2025 года, когда запланирована синхронизация энергосетей балтийских стран с Европой.

В феврале 2020 года страны Балтии обязались подписать декларацию о намерениях не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС, строительство  которой сейчас находится на завершающем этапе.

Позиция Литвы заключается в том, что новая белорусская АЭС расположена в 50 км от Вильнюса, опасна и может использоваться Кремлем как инструмент политического давления и на Беларусь, и на страны Балтии.

Латвия некоторое время не соглашалась с полным отказом, что привело к определенной напряженности в отношениях с Литвой, но в августе также заявила, что не будет торговать электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС.
ForUm

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