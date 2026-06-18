Операція Baltic Sentry допомогла НАТО у 17 разів пришвидшити реакцію на загрози на Балтиці

НАТО суттєво скоротило час реагування на підозрілі інциденти в Балтійському морі та заявляє про зменшення випадків навмисного пошкодження критичної підводної інфраструктури в регіоні.

Про це під час спілкування з журналістами у Брюсселі повідомив головний офіцер зі зв’язків із громадськістю командування морських сил НАТО (MARCOM) лейтенант-командор Тім Піетрак, передає «Європейська правда».

За його словами, після запуску операції Baltic Sentry Альянсу вдалося значно підвищити ефективність реагування на потенційні загрози в Балтійському морі.

«З кінця 2025 року НАТО та союзники скоротили час реагування на підозрілі інциденти з 17 годин до однієї години. Операція Baltic Sentry демонструє, що союзники мають політичну волю та оперативні можливості для підтримання надійної колективної оборони в Балтійському морі та за його межами», — заявив Піетрак.

Він також зазначив, що впродовж року — з січня 2025-го до січня 2026-го — Альянс не зафіксував жодного серйозного випадку навмисного саботажу критичної підводної інфраструктури в Балтійському регіоні.

Під час брифінгу представник НАТО, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, повідомив також про перевагу сил Альянсу в акваторії Балтійського моря. За його словами, співвідношення між кораблями НАТО та союзників і російськими військовими кораблями в зоні відповідальності MARCOM становить приблизно три до одного на користь Альянсу.

У НАТО вважають, що така перевага дозволяє ефективніше контролювати морський простір та швидко реагувати на потенційні загрози безпеці.

Посилення присутности Альянсу в Балтійському морі відбулося після низки інцидентів із пошкодженням підводної інфраструктури. Зокрема, у листопаді 2024 року стало відомо про пошкодження телекомунікаційного кабелю фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та з’єднує Фінляндію з Німеччиною. Згодом було зафіксовано пошкодження ще одного кабелю між Швецією та Литвою.

На тлі цих подій західні країни неодноразово висловлювали занепокоєння можливими гібридними атаками з боку Росії. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв, що Москва посилює тиск на європейські держави та перевіряє їхню стійкість за допомогою різних гібридних методів, у тому числі в Балтійському морі.