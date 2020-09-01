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Родители могут сами выбирать формы обучения для детей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Шмыгаль отметил, что согласно решению правительства 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в «красных зонах» обучение будет происходить дистанционно.

«Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения», - отметил премьер-министр.

Глава правительства добавил, что будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Отдельно премьер-министр подчеркнул, что из государственного бюджета регионам будет выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и др.

«Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем», - сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. Однако если вуз находится в «оранжевой зоне», будет запрещено обучение в группах более 20 человек.
ForUm

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