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В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 сентября будет проходить выставка-ярмарка, посвященная празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

На выставке можно приобрести иконы и богослужебную утварь, книги для православного читателя, в том числе и детскую литературу, православные фильмы, мультфильмы и песнопения на аудио- и видеоносителях, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и другое.

Также можно заказать поминовение о здравии и об упокоении в монастырях — участниках мероприятия.

Режим работы выставки: с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.

Организаторы ярмарки просят гостей соблюдать карантинные ограничения.

«Всем желающим посетить выставку-ярмарку необходимо соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию, а также быть в масках. Если чувствуете недомогание, пожалуйста, оставайтесь дома» — просят организаторы выставки-ярмарки. 
ForUm

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