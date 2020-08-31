В Харькове задержана преступная группировка за вымогательство 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба полиции.

В состав группировки входило четверо местных жителей, среди которых - двое выходцев из Кавказского региона.

К полицейским за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семье, требовали возвращения 100 тыс. долларов США. Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае неуплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего.

Во время досудебного расследования оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи Новобаварского отдела полиции совместно с прокуратурой области и управлением Службы безопасности Украины установили личности злоумышленников. Это четыре жители Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в «помощники» также принял свою сожительницу.

Собрав достаточно доказательств их причастности к вымогательству средств с потерпевшего, правоохранители провели мероприятия для их задержания.

В субботу, 29 августа, полицейские при силовой поддержке КОРД и полка особого назначения областного полиции задержали 29-летнего организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств - 35 тыс. долларов США. По месту жительства задержали еще двух участников группировки.

Сейчас все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.