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Родители должны обеспечить детей масками, а также тетрадями и карандашами. Об этом во время онлайн-конференции заявил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук, сообщает «Украинская правда».

«Маски входят в перечень того, что нужно покупать для своего ребенка, как тетради, карандаши, краски и тому подобное. Нет возможности? Можно сшить из марли. Мы с дочкой так и сделали просто ради любопытства, разрисовывали улыбками - это еще и запомнится школьнику как приятное времяпрепровождение», - заявил Гарбарук.

В то же время он сказал, что родители не должны сдавать деньги на санитайзер в школах.

«Обеспечивать необходимым - задача местных органов власти, а не родителей. Никто не имеет права требовать дополнительных платежей. Если учитель настаивает сдавать средства, надо обращаться к директору школы. Если он поддерживает учителя, к управлению образования», - отметил замминистра.

Напомним, Минздрав обновил рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
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