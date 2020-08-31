Россия высылает трех дипломатов посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры на высылку трех российских дипломатов из Братиславы, сообщает МИД РФ.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что 31 августа посол Словакии в РФ Петер Припутен был вызван в российский МИД.

«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», - заявили в МИД РФ.

Послу был «заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии». «Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», - подчеркнули в российском министерстве.

10 августа власти Словакии сообщили о решении выслать трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Словацкие СМИ, в свою очередь, привели комментарий представителя МИД Словакии о том, что Братислава стремится к хорошим двусторонним отношениям с Москвой, однако дипломаты совершили нарушения, и потому покинут словацкую территорию. 11 августа стало известно, что российские дипломаты покинули страну.

Глава правительства Словакии Игорь Матович в свою очередь также выразил мнение, что деятельность некоторых представителей посольства России не может остаться без последствий.

«Когда несколько дней назад меня проинформировали о деятельности некоторых сотрудников российского посольства, были подтверждены злоупотребления использованием наших виз для совершения преступлений в Германии, такие действия не могли остаться без последствий», - заявил Матович, передает Интерфакс.

Между тем, в словацкой прессе появились предположения о том, что российские дипломаты имели отношение к убийству в Берлине чеченского сепаратиста Зелимхана Хангошвили.

Версия словацких властей о том, что высылка российских дипломатов из страны связана с нарушениями при выдаче виз в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге, выглядит «непрофессионально и недостойно», заявили в посольстве РФ в Братиславе.

Летом 2019 года в берлинском районе Тиргартен был убит Зелимхан Хангошвили, воевавший в прошлом на стороне чеченских сепаратистов. По подозрению в убийстве задержали гражданина России.

Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия в 2019 году объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.