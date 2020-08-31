Фестиваль Zaxidfest, ранее перенесенный на 4-6 сентября, в этом году не состоится – его пришлось отменить из-за запрета местных властей.

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

«К сожалению, районная власть запрещает проводить Zaxidfest, несмотря на то, что все лето крупные города-миллионники проводят массу концертов, массовых собраний, митингов, съездов и фестивалей», - говорится в сообщении.

До последнего момента район, в котором планировали проводить фестиваль, был в «зеленой» зоне.

«К сожалению, все выглядит так, что адаптивный карантин адаптирован под друзей тех, кто принимает решения, а не под всех. Правила игры не одинаковы для всех. Возможно, это связано с гражданской позицией организаторов. Мы считаем это решение властей несправедливым и не согласны с ним. Это избирательное применение законов. К сожалению, времени апеллировать и оспаривать уже нет. Мы не сможем обеспечить нормальное функционирование фестиваля без полиции, медиков и пожарных, которые не могут работать без разрешения властей», - говорится в сообщении.

Zaxidfest в полном формате состоится 26-28 июня 2021 года.

Все ранее купленные билеты будут действительны на фестиваль следующего года. Если нет возможности посетить фестиваль в июне 2021, можно вернуть стоимость билета.