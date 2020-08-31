Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запланированный на апрель визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу «сняли с повестки дня».

Об этом сообщает телеграм-канал Радыё Беларусь.

«В связи с недавними событиями в Беларуси и тем фактом, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снимается с повестки дня», - сказал он.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о не менее пяти погибших во время протестов.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.