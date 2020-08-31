также в разделеМир
Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко 7
Кремль: Использование силового резерва РФ в Беларуси не нуждается в согласии Совета Федерации 10
Лукашенко заговорил об изменениях в Конституцию и референдуме в Беларуси 24
Французского офицера подозревают в госизмене в пользу РФ 11
Лукашенко снова сфотографировали с автоматом в руках 28
Противникам карантина не разрешили установить лагерь в Берлине 9
Японский стартап впервые запустил автомобиль в воздух с человеком на борту 43
МВД Беларуси: На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек 22
В Индии побит мировой рекорд по количеству случаев коронавируса за сутки 57
ООН: После взрыва в Бейруте половине ливанцев грозит голод 29
В мире уже подтвердили почти 25 миллионов случаев COVID-19 12
В Минске начали задерживать участников мирного марша 77
Россия просит Германию результаты анализов Навального 57
Военного из Франции обвинили в госизмене в пользу РФ 76
Лукашенко и Путин проведут встречу в Кремле 18
Выборы в США: Трамп сократил отставание от Байдена 41
В Китае произошло обрушение в ресторане: десятки погибших 49
В США отреагировали на слова Путина об спецоперации в Беларуси 52

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запланированный на апрель визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу «сняли с повестки дня».

Об этом сообщает телеграм-канал Радыё Беларусь.

«В связи с недавними событиями в Беларуси и тем фактом, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снимается с повестки дня», - сказал он.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о не менее пяти погибших во время протестов.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6640 грн.
11
Теги