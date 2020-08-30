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В городе Линьфэнь провинции Шаньси в Китае произошло обрушение ресторана. Во время происшествия там праздновали день рождения.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел около 9:40 утра 29 августа, когда родственники и другие жители деревни участвовали в праздновании дня рождения 80-летнего пожилого человека в ресторане «Цзюйсянь».

«В 3:52 утра 30 августа завершилась поисково-спасательная работа. Из-под завалов обрушившегося двухэтажного здания были извлечены 57 человек, в том числе 29 человек погибли, семеро получили тяжелые ранения и еще 21 человек получил легкие ранения. Жизни семи тяжело раненных ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование причин ЧП.
ForUm

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