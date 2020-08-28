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Президент Владимир Зеленский надеется, что первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза объемом EUR600 млн будет выделен Украине в ближайшее время без дополнительных условий.

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Глава государства отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для поддержания макроэкономической стабильности и процесса реформ. Была выражена надежда, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий», - говорится в сообщении.

«Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи», - добавил Зеленский.
ForUm

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