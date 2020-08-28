также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря 7
Предстоятель УПЦ рукоположил нового епископа 6
Митрополит Онуфрий расскажет, как уныние и недоверие Богу влияют на жизнь человека 14
В УПЦ объяснили, почему важен праздник Успения Богородицы 21
Митрополит Антоний рассказал, почему три украинские лавры посвящены Успению Богородицы 33
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы 41
Президент наградил орденом мукачевского митрополита УПЦ 14
В Киево-Печерской лавре на престольный праздник совершат 7 литургий 13
Митрополит Онуфрий рассказал, чему можно научиться на примере жизни преподобного Феодосия Печерского 17
В УПЦ изучают возможность канонизации основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова 16
В Киево-Печерской лавре рукоположили нового епископа УПЦ 21
В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих УПЦ празднуют день памяти Феодосия Печерского 10
В УПЦ рассказали о том, как правильно встретить праздник Успения Богородицы 28
Предстоятель Белорусской Церкви призвал усилить молитву о мире в стране 9
Православная Церковь празднует день памяти преподобного Феодосия Печерского 25
Митрополит Антоний рассказал о главном условии обретения счастья 31
В УПЦ рассказали, в чем отличие настоящего христианства от других верований 10
Браиловский крестный ход УПЦ пришел в Почаевскую лавру 28

Матерь Божия - самая большая наша Молитвенница и Заступница перед Богом.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в день Успения Пресвятой Богородицы

«Ее жизнь была настолько красивой, настолько благородной, настолько светлой, что образ Божией Матери и сегодня утешает любой верующего человека. В лице Божией Матери мы видим глубокое смирение, большие терпение и молитву, скромность, сдержанность и все то, что может и должно украшать человека», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель объяснил, как молиться Богородице в разных обстоятельствах.

«В тропаре Успения Богородицы поется«в Рождество девстве сохранила еси, во успении мира неоставила еси». Матерь Божия всегда с нами, только мы должны обращаться к Ней с молитвой, особенно, когда трудно. Она сама сильная Молитвенница перед Богом за нас. Она всегда рядом с теми, кто страдает, кто болеет. Только нам нужно призвать Ее на помощь. <...> Когда нам приходит что-то горькое, скорбное, то мы должны молиться Божией Матери, чтобы Она помогала нам не впасть в отчаяние, чтобы перенести все это, как это должен перенести христианин. И через это получить прощение своих грехов», - подчеркнул Предстоятель.

Он напомнил, что обращаться к Богородице важно и в скорби, и в радости.

 «Мы должны быть благодарны Богу за все и просить Божию Матерь, чтобы Она молилась за нас и в благополучии, когда у нас все хорошо. Для того, чтобы мы сохраняли равновесие, чтобы не возносились, а не гордились, а благодарили Бога смиренно за добро», - заключил Митрополит Онуфрий.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
10
Теги