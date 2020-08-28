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В населенном пункте Кипуче на неподконтрольной территории Луганской области 7 августа 7-летний мальчик получил тяжелые раны правой ноги в результате взрыва гранаты. Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине от 27 августа.

Отмечается, что еще 14 августа медперсонал больницы в н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) сообщил, что вечером 7 августа к ним доставили 7-летнего мальчика с тяжелыми ранами правой ноги, вызванными взрывом гранаты.

24 августа в Кипучем мужчина и женщина в возрасте 70-79 лет, которые представились дедушкой и бабушкой травмированного мальчика, рассказали, что вечером 7 августа, после того, как они услышали громкий взрыв, сосед позвал их к дому их дочери на ул. Щорса, 22-24. По их словам, двое их внуков играли во дворе указанного дома с предметом, который они нашли в соседском доме. Они добавили, что младший ребенок был сам во дворе у дома матери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался.

Другой сосед сказал, что видел раненого мальчика, который лежал на земле на указанном дворе, а также заметил сильное кровотечение из раны на его правой ноге.

В Кипучем наблюдатели также видели следы крови посреди двора возле указанного дома.
ForUm

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