В Украинской Православной Церкви создадут специальную комиссию по изучению деятельности врача Николая Пирогова.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука на встрече с митрополитом Виницким и Барским Варсонофием инициировали создание комиссии, которая изучит жизнь и взгляды Николая Пирогова, их соответствие православной вере.

Кроме богословов, в нее войдут историки, привлекут архивные и музейные учреждения.

Как сообщалось ранее, запорожский митрополит УПЦ Лука призвал рассмотреть возможность канонизации выдающегося хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова в лике святых праведников.

По его словам, достижения Николая Пирогова в медицине известны «не только специалистам, но и любому образованному человеку, но мало кто знает, что своими успехами, по словам самого хирурга, он обязан Господу и своей вере».

Митрополит Лука рассказал, что путь Пирогова к православию является настоящим примером духовных поисков и служения Богу на протяжении всей жизни.

Николай Пирогов - выдающийся хирург, анатом, естествоиспытатель и педагог. Он создал первый атлас топографической анатомии, заложил основы русской военно-полевой хирургии и основал школу анестезии.