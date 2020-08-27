Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти Польши в намерении аннексировать Гродненскую область.

Об этом сообщает БелТА.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», - заявил он.

По словам Лукашенко, Беларусь сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшена часть армии.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», - заявил глава Беларуси.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, прошедших 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%.

В ходе протестов по стране более 6000 человек были задержаны, они находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. По данным правозащитников, около 450 из них были избиты, их унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов.