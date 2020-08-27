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Подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в учениях «Combined Resolve XIV», которые пройдут в сентябре этого года на учебном полигоне «Хохенфельс» (Германия) Сухопутных войск ВС США.

Как сообщается на странице Минобороны в Facebook, Украину будут представлять подразделения 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода, Международного центра миротворчества и безопасности Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Также, по словам организаторов, среди участников нынешних маневров подразделения от вооруженных сил Италии, Литвы, Северной Македонии, Румынии, Словении, США и Франции. Всего – около 3500 военнослужащих Альянса и партнеров.
ForUm

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