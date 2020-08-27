Президент США Дональд Трамп заявил, что в город Кеноша (штат Висконсин) будут отправлены федеральные военизированные подразделения для подавления беспорядков, продолжающихся там третьи сутки. В воскресенье в этом городе полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, передает ВВС.

В результате начавшихся волнений и уличных потасовок со стрельбой два человека были убиты, один получил ранения.

Около 23:45 во вторник стражи порядка прибыли на место происшествия по сообщению о перестрелке и жертвах, сообщило городское управление полиции.

«В результате стрельбы два человека погибли, третий был доставлен в больницу с серьезными, но не опасными для жизни ранениями», - говорится в сообщении.

Пока не ясно, кто, на кого и почему напал. Местные СМИ пишут, что конфликт возник между участниками протестных акций против полицейского насилия и вооруженными охранниками бензоколонки.

На видео, размещенном в соцсетях в среду, видно, как несколько человек в гражданской одежде гонятся за другим человеком, имеющим при себе длинноствольное оружие. Тот падает, после чего стреляет в нападавших, один из которых тоже падает. На заднем плане слышно еще несколько выстрелов. На другом видео, вероятно, сделанном спустя несколько секунд, на земле сидит человек с огнестрельным ранением в руку, мужчина с винтовкой поддерживает его, затем к ним подбегают полицейские.

На фоне беспорядков в Кеноше стихийно возникли группы вооруженных людей, которые патрулируют улицы и охраняют собственность от мародеров и поджигателей.

В ночь на среду участники протестных выступлений проигнорировали введенный в городе комендантский час и собрались у здания суда и в прилегающем к нему парке в центре Кеноши. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы вытеснить их оттуда.

В отличие от первых двух ночей, на этот раз в городе не было поджогов.

Обстоятельства воскресной драмы до сих пор не вполне понятны. Полиция прибыла к дому 29-летнего Джейкоба Блейка, работавшего частным охранником, по вызову, связанному с домашним насилием. Адвокаты Блейка утверждают, что он пытался разнять двух подравшихся женщин.

Кем были эти женщины, какое отношение они имели к Блейку, кто вызвал полицию и что случилось непосредственно перед инцидентом – неизвестно.

На видео, снятом прохожим, видно, как Блейк открывает дверцу своей машины и нагибается, чтобы сесть в нее. В этот момент один из двух полицейских сначала хватает его за футболку, вероятно, пытаясь удержать, а затем открывает огонь.

Всего было сделано семь выстрелов. Четыре пули попали в Блейка. Одна угодила ему в позвоночник, вызвав паралич. Другие поразили его печень, почки и руку. Раненому, немедленно доставленному в клинику, пришлось также удалить часть толстой кишки.

«Его семья верит в чудеса, но понадобится чудо, чтобы Джейкоб Блейк снова начал ходить», - заявил на пресс-конференции во вторник его адвокат Бен Крамп.

Выяснилось, что в машине Блейка в момент стрельбы находились трое его маленьких детей. На видео слышно, как они кричат.

Инцидент в воскресенье произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, убийство которого вызвало многотысячные протесты в стране и за ее пределами против полицейского насилия и расизма.