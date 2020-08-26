Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости.

Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины.

Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.

Президент проинформировал госсекретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

«31 день продолжается режим «тишины» на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей», - добавил Зеленский.

Госсекретарь Помпео приветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.

«Главное – чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», - заявил Зеленский. Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

Кроме того, президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный от совместных противников Украины и США.

Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге.