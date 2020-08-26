Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в оккупированном Крыму нет оснований для гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды для населения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения», – отметил он.

При этом Данилов подчеркнул, что проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть.

Напомним, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы.

В конце августа для жителей оккупированного Симферополя и ближайших 39 населенных пунктов ввели поэтапные ограничения подачи воды из-за обмеления водохранилищ.