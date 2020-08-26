также в разделеОбщество
В Германии на нелегальной табачной фабрике задержали украинцев 11
На Львовщине заполнены 90% больниц первой волны 8
Кабмин открывает пункты пропуска на админгранице с Крымом 60
Троллейбусы в Черновцах остановили работу, говорят – по требованию полиции 23
В Украине повысили зарплаты бюджетникам 42
Украина до конца сентября закрыла границы для иностранцев 40
По подозрению в поджоге авто «Схем» задержали 2 человек, еще 2 – в розыске 14
В Украине продлили карантин на 2 месяца 128
В Одессе подняли затонувший танкер Delfi 102
СБУ ликвидировала сеть сепаратистских интернет-агитаторов 19
Полиция нагрянула с обысками в Николаевский горсовет 12
Сакварелидзе две недели пролежал в реанимации с коронавирусом 17
НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут 12
Аваков: Задержан подозреваемый в поджоге авто «Схем» 30
В Украине зафиксировано 1670 новых случаев COVID-19 26
Вчера оккупанты 1 раз нарушили перемирие 20
Арахамия: Нет никаких шансов рассматривать в ВР вопрос о поставках воды в Крым 19
Президент сменил командующего Сил специальных операций 52

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в оккупированном Крыму нет оснований для гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды для населения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения», – отметил он.

При этом Данилов подчеркнул, что проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть.

Напомним, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 

В конце августа для жителей оккупированного Симферополя и ближайших 39 населенных пунктов ввели поэтапные ограничения подачи воды из-за обмеления водохранилищ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги