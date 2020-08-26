В Беларуси после протестных акций 25 августа силовики задержали 51 человека, сообщает МВД страны.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, было зафиксировано 48 очагов «политической активности» граждан.

В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек. Наиболее активно – в Брестской и Гродненской областях, а также в столице и Минской области. «Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4 800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно», - заявили в МВД.

Так, днем в Минске зафиксированы несанкционированные мероприятия возле здания Министерства образования, а вечером на пл. Независимости.

В г. Гродно возле здания Октябрьского РОВД собралась «группа поддержки» работников ОАО «Гродно Азот». Ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов.