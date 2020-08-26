В Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19.

Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, границы стран Евросоюза для большинства белорусов по-прежнему закрыты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Однако правительство Литвы утвердило предложение, согласно которому белорусы смогут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19, но с «особой гуманитарной политической целью».

В посольстве Литвы в Беларуси пояснили, что запросы граждан для въезда на территорию Литвы с гуманитарной целью рассматриваются индивидуально, решения принимаются при наличии обоснованной информации, подтверждающей цель поездки.

В МВД страны отметили, что разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам в нынешней политической ситуации могут быть выданы жертвам репрессий или гражданам Беларуси, которых преследуют, активным членам оппозиции.

«Помимо прочего, граждане Беларуси могут приехать в Литву и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни. Убежище в Литве предоставляется в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев». Иностранцы могут ходатайствовать о предоставлении убежища в пункте пограничного контроля или на территории Литвы (в Государственной пограничной службе или Департамент миграции)», - пояснил глава отдела стратегических коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Баярунас.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также высказался о намерении упростить въезд в страну для белорусов. Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек отметил, что пока каких-то рекомендаций, которые конкретно категории граждан попадут под упрощенный въезд, они не получали.

Между тем Моравецкий отметил, что белорусы, которые приезжают в Польшу, очень помогают польской экономике, независимо от того, студенты это или рабочие. Он добавил, что упрощенный въезд будет предоставлен в том числе для желающих учиться в польских вузах. Еще есть время, чтобы начать занятия с 1 октября.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов.