Прокуратура Киева совместно с оперативным отделом государственного учреждения «Киевский следственный изолятор» разоблачила лицо, 21 августа сообщившее ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Указанным лицом оказался заключенный, 1992 г.р., который с целью избежать продолжения в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, находясь в указанном суде, с мобильного телефона совершил телефонный звонок на линию «102» и предоставил ложное сообщение о заминировании здания.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.