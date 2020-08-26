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Во Львовской области больницы первой волны заполнены на 90%, второй – от 20% до 30%, сообщает пресс-служба Львовской ОГА. 

Всего в области в медучреждениях проходят лечение 1403 человека, общий процент наполненности больниц составляет 53%

«Львовщина уже не лидирует по количеству нововыявленных больных. Мы находимся где-то на 5-6 месте. Это хорошо, учитывая заполненность кроватей. Однако стоит соблюдать карантинные меры», - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

По итогу выходных в регионе выросла наполненность койко-мест. По решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС, регион отнесли к оранжевой зоне.

Напомним, по состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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