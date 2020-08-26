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В Совете Безопасности ООН нет консенсуса по поводу восстановления международных санкций против Ирана, и глава СБ не будет предпринимать действий по их повторному введению, сообщает Укринформ.

Председатель СБ ООН (в его состав входят 15 государств), постпред Индонезии Дайан Триансиах Джани заявил: «Для меня очевидно, что есть одно государство, занимающее определенную позицию по этому вопросу, в то время как существует значительное число членов, которые придерживаются противоположных взглядов. На мой взгляд, в СБ нет консенсуса. Таким образом, председатель не в состоянии предпринимать дальнейшие действия».

В связи с этим постпред США в ООН Келли Крафт выразила сожаление по поводу того, что «другие члены этого Совета запутались и теперь оказались в компании террористов».

Издание напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео лично уведомил ООН о том, что Соединенные Штаты запускают механизм в соответствии с резолюцией Совбеза, которая закрепила ядерную сделку 2015 года в международном праве, и произведет «откат» санкций против Ирана.

Как сообщалось, Штаты добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. Однако при голосовании американское предложение получило только два голоса «за»: от самих США, а также от Доминиканской Республики. Россия и Китай проголосовали «против», а все остальные члены СБ ООН воздержались. Таким образом, проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

США неоднократно предупреждали, что в случае неудачи при голосовании будут добиваться восстановления санкций ООН против Ирана. По мнению американской стороны, юридически это сделать вполне возможно.
ForUm

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