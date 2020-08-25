Правление Национального банка Украины решением от 6 августа №514-рш/БТ отнесло АО «АКБ «Аркада» к категории проблемных, говорится в описательной части определения Печерского суда от 19 августа со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который требовал и добился ареста комплекса помещений банка в качестве обеспечительной меры.

«Кроме того, решением правления НБУ от 06.08.2020 года №515-рш/БТ над деятельностью АО «АКБ «Аркада» введен особый режим контроля и назначен куратор», – говорится в документе.

«Отнесение банков к категории проблемных - это банковская тайна», - сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе НБУ в ответ на запрос о комментарии.

Отмечается, что согласно постановлению Печерского суда от 19 августа ФГВФЛ добился ареста здания главного офиса банка, площадью на 14,1 тыс. кв.м. и земли на которой оно находится площадью 0,53 га по адресу Киев, ул. Ольгинская, 3-А. Постановление запрещает банку отчуждать, портить, передавать права собственности, или предоставлять в обеспечение указанное имущество.

АКБ «Аркада» создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк «Аркада» занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.