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Оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что во время протестных акций в республике погибли не менее шести человек.

«Как минимум шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы», - сказала Тихановская во вторник по видеосвязи с комитетом Европарламента по международным делам, передает Интерфакс.

По ее словам, участников мирных акций протеста запугивают физической силой и угрозой тюрьмы.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о гибели четырех человек на акциях протеста в Беларуси. При этом в МВД страны заявили, что не предоставляли ООН таких данных.

В Беларуси две недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. В ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.
ForUm

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