Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят введение новых санкций в отношении Беларуси на этой неделе в Берлине.

Об этом проинформировала представитель Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмид на заседании комитета Европарламента по иностранным делам во вторник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Европейская служба внешней деятельности получила задание подготовить новые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за насилие, репрессии, а также фальсификацию результатов выборов. Это уже готово, и министры иностранных дел обсудят вопрос позже на этой неделе на неформальном заседании в Берлине. И решение (относительно санкций - ред.) будет принято очень скоро», - сказала дипломат ЕС.

27-28 августа в Берлине состоится неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним, Европейский совет на уровне глав государств и правительств во время срочного заседания в формате видеоконференции не признал результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов.