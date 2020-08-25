В Киево-Печерской лавре открыли выставку драгоценных церковных предметов XVII–XVIII вв., которые были найдены на руинах взорванного во время немецкой оккупации Успенского собора.

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в экспозицию вошло около 30 предметов, спасённых из-под руин собора и отреставрированных специалистами заповедника.

Также на выставке представлены фотохроника и видеоряд, благодаря которым посетители могут увидеть процесс возрождения Успенского собора.

Организаторы выставки — Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник и Киево-Печерская Лавра.

В открытии экспозиции в выставочном зале собора «Благодати исполненная» приняли участие наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр.

Реставраторы собора и сотрудники заповедника были награждены орденами Украинской Православной Церкви.

Первая выставка предметов из разрушенного Успенского собора была открыта в ноябре прошлого года.