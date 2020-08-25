Александр Лукашенко направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», - говорится в поздравлении.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Президент Беларуси пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Украина празднует День Независимости 24 августа.